Скандальный "Северный поток-2": на каком этапе строительство сейчас

Сейчас газопровод "Северный поток-2", против которого США ввели санкции, готов примерно на 93 процента. Оператор утверждает, что работа над ним продолжается.

Сейчас заложили более 2300 километров из около 2460 километров, об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода.

Интересно: Оператор "Северного потока-2" возглавляет бывший шпион Штази, – СМИ

Оператор также утверждает, что Nord Stream и 2 компании, поддерживающие проект, продолжают работать над скорейшим запуском проекта в эксплуатацию.

"Северный поток 2" – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Сейчас он готов примерно на 93%

Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2") через Балтийское море.

Первые последствия санкций США против "Северного потока-2"

Трубоукладчик российского газопровода"Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – пока приостановила выполнение работ. Компания ожидает объяснений относительно американским санкций.

Кто и что попадает под удар американских санкций:

суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководители компаний, которые занимаются строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах)

транзакции, связанные с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.

Американские санкции раскритиковали в Германии, свое слово сразу сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она обещает вести "решительные переговоры" по этому поводу.