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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Швейцарська компанія Allseas відмовилася добудовувати "Північний потік-2": що далі

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      Будівництво "Північного потоку-2" призупинено / vesti.lv

      Головний підрядник російського монополіста "Газпрому" – швейцарська компанія Allseas не відновлюватиме роботу над "Північним потоком-2". Компанія покинула Балтійське море і вже готується до виконання інших робіт.

      Про це повідомляє російське агентство "ТАСС" із посиланням на пресслужбу швейцарської компанії.

      До теми: Чому Росія не зможе поновити будівництво "Північного потоку-2" своїми кораблями

      Чи зможе Росія самостійно добудувати "Північний потік-2"

      Росія не може використати свої кораблі для продовження укладання газопроводу "Північний потік-2" замість швейцарських.

      Корабель "Фортуна", який міг би продовжити будівництво, не має дозволу на використання у територіальних водах Данії. Водночас, він має необхідне обладнання, аби завершити будівництво "Північного потоку-2".

      Дозвіл на роботи, який Данія видала 30 жовтня 2019 року, передбачає що кораблі повинні мати систему динамічного позиціювання. Натомість у російського корабля такої системи нема.

      "Академік Черський" – єдиний корабель, який міг би продовжити будівництво попри американські санкції.

      Його росіяни використовували для прокладки морських трубопроводів в арктичних водах. Наразі "Академік Черський" перебуває на Далекому Сході Росії. Йому потрібно буде пливти 2 місяці, щоб продовжити роботи у Данії.

      Відзначимо, що 21 грудня президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2" через Балтійське море. Після цього, Allseas і призупинила роботу над проєктом. 

      Довідка. "Північний потік2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.


      Мапа "Північного потоку-2"

      Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

      • судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакції, пов'язані з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      Важливо: Німеччина розкритикувала санкції США проти "Північного потоку-2"

      Як відреагували на санкції у Росії:

      • Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що у Росії не бачать ніякої катастрофи у санкціях США, спрямованих на зупинку будівництва "Північного потоку-2". Російський прем’єр наголосив, що "Північний потік-2" добудують, вже ніби то є інші варіанти завершення робіт.
      • Глава МЗС Росії Сергій Лавров пообіцяв точно дати відповідь на санкції США проти скандального "Північного потоку-2". Водночас там хочуть зробити це так, "щоб не завдати шкоди собі". Лавров також стверджує, що газопровід "добудують – попри всі загрози".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Північний потік-2 Новини Росії Газпром Швейцарія Данія Газ Санкції
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