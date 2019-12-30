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      Швейцарская компания Allseas отказалась достраивать "Северный поток-2": что дальше

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      Строительство "Северного потока-2" приостановлено / vesti.lv

      Главный подрядчик российского монополиста "Газпрома" – швейцарская компания Allseas – не будет возобновлять работу над "Северным потоком-2". Компания покинула Балтийское море и уже готовится к выполнению других работ.

      Об этом сообщает российское агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу швейцарской компании.

      По теме: Почему Россия не сможет возобновить строительство "Северного потока-2" своими кораблями

      Сможет ли Россия самостоятельно достроить "Северный поток-2"

      Россия не может использовать свои корабли для продолжения укладки газопровода "Северный поток-2" вместо швейцарских.

      Корабль "Фортуна", который мог бы продолжить строительство, не имеет разрешения на использование в территориальных водах Дании. В то же время, он имеет необходимое оборудование, чтобы завершить строительство "Северного потока-2".

      Разрешение на работы, которое Дания выдала 30 октября 2019 года, предусматривает, что корабли должны иметь систему динамического позиционирования. У российского корабля такой системы нет.

      "Академик Черский" – единственный корабль, который мог бы продолжить строительство, несмотря на американские санкции.

      Его россияне использовали для прокладки морских трубопроводов в арктических водах. Сейчас "Академик Черский" находится на Дальнем Востоке России. Ему нужно будет плыть 2 месяца, чтобы продолжить работы в Дании.

      Отметим, что 21 декабря президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, строящих вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. После этого Allseas и приостановила работу над проектом.

      Справка. "Северный поток-2" – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.


      Карта "Северного потока-2"

      Кто и что попадает под удар американских санкций:

      • судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
      • транзакции, связанные с имуществом или интересами в США вышеуказанных лиц.

      Важно: Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока-2"

      Как отреагировали на санкции в России:

      • Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в России не видят никакой катастрофы в санкциях США, направленных на остановку строительства "Северного потока-2". Российский премьер подчеркнул, что "Северный поток-2" достроят, уже якобы есть другие варианты завершения работ.
      • Глава МИД России Сергей Лавров пообещал точно дать ответ на санкции США против скандального "Северного потока-2". В то же время там хотят сделать это так, "чтобы не нанести вред себе". Лавров также утверждает, что газопровод "достроят, несмотря на все угрозы".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Северный поток-2 Санкции Газ Дания Швейцария Газпром
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