"Турецький потік": Болгарія почала отримувати російський газ в обхід України

Відсьогодні Болгарія отримуватиме російський природний газ через Туреччину, а не через Україну, як раніше. У новому пункті "Странджа-2" Болгарія отримуватиме 2,9 мільярдів кубічних метрів газу в рік.

Про це заявив генеральний директор компанії "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, повідомляє "Болгарське національне радіо".

До теми: В обхід України: газопровід "Турецький потік" запустять 8 січня

Що змінює "Турецький потік" для Болгарії

Переговори між "Булгаргазом" і "Газпромекспортом" завершились наприкінці 2019 року. З моменту зміни маршруту Болгарія, економитиме в середньому 70 мільйонів левів щороку від транзитних зборів, а газ може подешевшати на 5%.

За словами Малинова, існуюча інфраструктура, зокрема Трансбалканський газопровід також готовий до транспортування кількостей за вже існуючим маршрутом.

З сьогоднішнього дня також працює нова платформа для двосторонньої торгівлі природним газом. Це дозволить кінцевим користувачам, які безпосередньо приєднуються до системи, укладати контракти на купівлю газу.

Відзначимо, що досі Болгарія майже повністю залежала від постачання російського газу, який транспортується через українську газотранспортну систему і територію Румунії.

Після 2020 року Болгарія планує задовільняти до 30% своєї потреби у природному газі з азербайджанського родовища "Шах-Деніз ІІ" транзитом через територію Греції.

Що треба знати про "Турецький потік"?

Це міжнародний проєкт газопроводу, перша гілка якого має поставляти газ до Туреччини, а друга – до Південної Європи. "Турецький потік" має діяти в обхід України. За планом, новий газопровід має обслуговувати російських клієнтів з Туреччини, Болгарії, Угорщини, Сербії, Греції та Італії.

Нещодавно у Росії заявили, що почали заповнювати газом першу гілку "Турецького потоку".

Болгарія вже почала будівництво другої гілки цього газопроводу на своїй території.

Газопровід прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.

Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.



Газопровід "Турецький потік", карта

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