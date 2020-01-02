"Турецкий поток": Болгария начала получать российский газ в обход Украины

С сегодняшнего дня Болгария будет получать российский природный газ через Турцию, а не через Украину, как раньше. В новом пункте "Странджа-2" Болгария будет получать 2,9 миллиардов кубических метров газа в год.

Об этом заявил генеральный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, сообщает "Болгарское национальное радио".

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Что меняет "Турецкий поток" для Болгарии

Переговоры между "Булгаргазом" и "Газпромэкспортом" завершились в конце 2019 года. С момента изменения маршрута Болгария будет экономить в среднем 70 миллионов левов ежегодно от транзитных сборов, а газ может подешеветь на 5%.

По словам Малиновая, существующая инфраструктура, в частности Трансбалканский газопровод, также готова к транспортировке количеств по уже существующему маршруту.

С сегодняшнего дня также работает новая платформа для двусторонней торговли природным газом. Это позволит конечным пользователям, которые непосредственно присоединяются к системе, заключать контракты на покупку газа.

Отметим, что до сих пор Болгария почти полностью зависела от поставок российского газа, который транспортируется через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии.

После 2020 года Болгария планирует удовлетворять до 30% своих потребностей в природном газе из азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции.

Что нужно знать о "Турецком потоке"?

Это международный проект газопровода, первая ветка которого должна поставлять газ в Турцию, а вторая – в Южную Европу. "Турецкий поток" должен действовать в обход Украины. По плану, новый газопровод должен обслуживать российских клиентов из Турции, Болгарии, Венгрии, Сербии, Греции и Италии.

Недавно в России заявили, что начали заполнять газом первую ветку "Турецкого потока".

Болгария уже начала строительство второй ветки этого газопровода на своей территории.

Газопровод проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Киикея на побережье Турции.

Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очереди "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.



Газопровод "Турецкий поток", карта

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