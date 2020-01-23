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      Строительство "Северного потока-2" затянется надолго, – Atlantic Council

      87 Читати новину українською
      Строительство "Северного потока-2" может продолжаться еще 2 года / rubryka.com

      Российский газопровод "Северный поток-2" могут строить еще два года или даже больше. Атлантический совет США убежден, шо Россия использует трубопровод, чтобы шантажировать страны Восточной Европы.

      Такое мнение высказал директор Евразийского центра Атлантического совета США Джон Хербст на форуме в Давосе.

      Обратите внимание: "Северный поток-2" собирается отклониться от правил: Еврокомиссия проследит за справедливостью

      По его словам, строительство "Северного потока-2" продлится еще минимум 2 года. Этот проект дает России возможность шантажировать страны Восточной Европы. К этому российские власти уже прибегали в прошлом.

      Хербст также отметил, что наибольшие риски для Украины в энергетическом секторе связаны с попытками России политизировать вопрос газа. В то же время Украина имеет возможность продолжать реформы в газовом секторе и модернизацию газотранспортной системы.

      Что такое Атлантический совет? Аналитический центр, неправительственная организация США. Отвечает за международные отношения атлантического сообщества.

      Что известно про "Северный поток-2"

      • Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Трубопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины. Сейчас он готов примерно на 92%.
      • Однако США ввели санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Они касаются компаний, причастных к строительству газопровода – от аннулирования виз до замораживания имущества и активов в США.

      північний потік 2
      Карта "Северного потока-2"

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: ГТС Новости политики Евросоюз Новости России Новости США Северный поток-2
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