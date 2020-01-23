Будівництво "Північного потоку-2" затягнеться надовго, – Atlantic Council

Російський газопровід "Північний потік-2" можуть будувати ще два роки або навіть більше. Атлантична рада США переконана, шо Росія використовує трубопровід, щоб шантажувати країни Східної Європи.

Таку думку висловив директор Євразійського центру Атлантичної ради США Джон Гербст на форумі в Давосі.

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За його словами, будівництво "Північного потоку-2" триватиме ще щонайменше 2 роки. Цей проєкт дає Росії можливість шантажувати країни Східної Європи. До цього російська влада вже вдавалася в минулому.

Гербст також зазначив, що найбільші ризики для України в енергетичному секторі пов'язані зі спробами Росії політизувати питання газу. Водночас Україна має можливість продовжувати реформи в газовому секторі та модернізацію газотранспортної системи.

Що таке Атлантична рада? Аналітичний центр, неурядова організація США. Відповідає за міжнародні відносини атлантичної спільноти.

Що відомо про "Північний потік-2"

Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Трубопровід має постачати газ до Європи в обхід України. Наразі він готовий приблизно на 92%.

Однак США запровадили санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2" через Балтійське море. Вони стосуються компаній, причетних до будівництва газопроводу – від анулювання віз до заморожування майна та активів у США.



Мапа "Північного потоку-2"