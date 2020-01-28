"Турецький потік" в дії: як зараз працює газопровід в обхід України

Російський "Газпром" поставив одному із скандально відомих газопроводів перший мільярд кубометрів газу. «Турецький потік» поставляє газ в обхід України.

Близько 54% з цього обсягу доставлені на турецький газовий ринок, повідомляє посиланням "Анадолу".

Цікаво: Будівництво "Північного потоку-2" затягнеться надовго, – Atlantic Council

Ще приблизно 46% – на турецько-болгарський кордон.

Через "Турецький потік" у 2020 році обсяги транзиту російського газу через Україну зменшаться – становитимуть близько 15 мільярдів кубометрів. Так, Україна щороку недоотримуватиме близько 450 мільйонів доларів від транзиту газу до Південної Європи та Туреччини.

"Турецький потік": що треба знати

З початку 2020 року Балканські країни почали отримувати російський газ в обхід України через "Турецький потік". Цей газопровід проклали по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.

Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" становить по 15,75 мільярдів кубічних метрів. Одна із них призначена для постачання газу турецьким споживачам, інша – для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.

Російський газ через газопровід "Турецький потік" з 1 січня вже почав надходити в Болгарію . З 5 січня російський газ через нову компресорну станцію "Странджа-2" в Болгарії почали отримувати Республіка Північна Македонія і Греція .

почав надходити в Болгарію почали отримувати Республіка Північна Македонія і Греція 8 січня президенти Росії і Туреччини – Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган – офіційно запустили роботу газопроводу.

Важливо! Ще один трубопровід в обхід України, який будує Росія, – "Північний потік-2". Роботи над ним наразі зупинилися через санкції США, однак експерти роблять різні прогнози щодо терміну завершення. Всі новини про "Північний потік-2" – читайте тут.



Карта "Турецького потоку"