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      "Турецький потік" в дії: як зараз працює газопровід в обхід України

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      "Турецьким потоку" поставлений перший мільярд кубометрів газу / ТАСС

      Російський "Газпром" поставив одному із скандально відомих газопроводів перший мільярд кубометрів газу. «Турецький потік» поставляє газ в обхід України.

      Близько 54% з цього обсягу доставлені на турецький газовий ринок, повідомляє посиланням "Анадолу".

      Цікаво: Будівництво "Північного потоку-2" затягнеться надовго, – Atlantic Council

      Ще приблизно 46% – на турецько-болгарський кордон. 

      Через "Турецький потік" у 2020 році обсяги транзиту російського газу через Україну зменшаться – становитимуть близько 15 мільярдів кубометрів. Так, Україна щороку недоотримуватиме близько 450 мільйонів доларів від транзиту газу до Південної Європи та Туреччини.

      "Турецький потік": що треба знати

      З початку 2020 року Балканські країни почали отримувати російський газ в обхід України через "Турецький потік". Цей газопровід проклали по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.

      • Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" становить по 15,75 мільярдів кубічних метрів. Одна із них призначена для постачання газу турецьким споживачам, інша – для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.
      • Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.
      • Російський газ через газопровід "Турецький потік" з 1 січня вже почав надходити в Болгарію. З 5 січня російський газ через нову компресорну станцію "Странджа-2" в Болгарії почали отримувати Республіка Північна Македонія і Греція.
      • 8 січня президенти Росії і Туреччини – Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган – офіційно запустили роботу газопроводу.

      Важливо! Ще один трубопровід в обхід України, який будує Росія, – "Північний потік-2". Роботи над ним наразі зупинилися через санкції США, однак експерти роблять різні прогнози щодо терміну завершення. Всі новини про "Північний потік-2" – читайте тут.

      Турецький потік
      Карта "Турецького потоку"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Турецький потік Газ Новини Туреччини Новини Росії
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