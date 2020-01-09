Україна втратить 15 мільярдів кубометрів транзитного газу на рік через "Турецький потік"

Запуск "Турецького потоку" призведе до зниження транзиту газу через Україну у 2020 році до близько 15 мільярдів кубічних метрів. Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну.

Транзит газу через Україну по Балканському напрямку з 1 січня здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови. Про це глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон написав на своїй фейсбук-сторінці.

До теми: Путін і Ердоган офіційно запустили "Турецький потік"

За його словами, Україна шукає нові можливості для використання існуючої інфраструктури (Трансбалканського газопроводу) і домоглася створення на його базі нового коридору для поставок газу в Україну з Болгарії, Туреччини і Греції в обсязі до 15,8 мільйонів кубічних метрів на добу.

В ОГТС розраховують на тестові поставки вже у січні.

Відзначимо, що 8 січня президенти Росії і Туреччини – Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган – офіційно запустили роботу газопроводу "Турецький потік". Присутніми були також президент Сербії Александар Вучич та прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

Російський газ через газопровід "Турецький потік" з 1 січня вже почав надходити в Болгарію . З 5 січня російський газ через нову компресорну станцію "Странджа-2" в Болгарії почали отримувати Республіка Північна Македонія і Греція .

Що відомо про "Турецький потік"?

Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" становить по 15,75 мільярдів кубічних метрів. Одна із них призначена для постачання газу турецьким споживачам, інша – для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

Газопровід прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.

Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.



Карта "Турецького потоку"