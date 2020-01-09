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      Україна втратить 15 мільярдів кубометрів транзитного газу на рік через "Турецький потік"

      291 Читать новость на русском
      Сергій Макогон / biz.censor.net.ua

      Запуск "Турецького потоку" призведе до зниження транзиту газу через Україну у 2020 році до близько 15 мільярдів кубічних метрів. Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну.

      Транзит газу через Україну по Балканському напрямку з 1 січня здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови.  Про це глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон написав на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми: Путін і Ердоган офіційно запустили "Турецький потік"

      За його словами, Україна шукає нові можливості для використання існуючої інфраструктури (Трансбалканського газопроводу) і домоглася створення на його базі нового коридору для поставок газу в Україну з Болгарії, Туреччини і Греції в обсязі до 15,8 мільйонів кубічних метрів на добу.

      В ОГТС розраховують на тестові поставки вже у січні.

      Відзначимо, що 8 січня президенти Росії і Туреччини – Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган – офіційно запустили роботу газопроводу "Турецький потік". Присутніми були також президент Сербії Александар Вучич та прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

      Російський газ через газопровід "Турецький потік" з 1 січня вже почав надходити в Болгарію. З 5 січня російський газ через нову компресорну станцію "Странджа-2" в Болгарії почали отримувати Республіка Північна Македонія і Греція.

      Що відомо про "Турецький потік"?

      • Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" становить по 15,75 мільярдів кубічних метрів. Одна із них призначена для постачання газу турецьким споживачам, інша – для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.
      • Газопровід прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.
      • Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.


      Карта "Турецького потоку"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Турецький потік Газ Газпром Україна – Росія ГТС
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