Імпорт каспійського газу до України: про що домовились Україна і Туреччина

Україна зацікавлена у можливості імпорту азербайджанського газу, що проходить через територію Туреччини газопроводом TANAP.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом у Києві.

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Для нас важливі питання диверсифікації джерел енергопостачання. Ми обговорили можливість транспортування каспійського газу газогоном TANAP через відповідні конектори до України,

– заявив Зеленський.

Що відомо про газопровід TANAP?Газопровід з Азербайджану через Туреччину до Європи. Загальна протяжність TANAP становить 1850 км.



Діє з червня 2018 року. Призначений для транспортування газу другої стадії розробки родовища Шах-Деніз.



Первісна пропускна здатність трубопроводу TANAP, як очікується, складе 16 мільярдів кубометрів газу в рік. З них 6 мільярдів кубометрів азербайджанського газу постачатиметься до Туреччини, а ще 10 мільярдів – далі до Європи.



Карта газопроводу TANAP

Напередодні стало відомо, що російський "Газпром" поставив "Турецьким потоком" перший мільярд кубометрів газу в обхід України.