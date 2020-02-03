Імпорт каспійського газу до України: про що домовились Україна і Туреччина
Україна зацікавлена у можливості імпорту азербайджанського газу, що проходить через територію Туреччини газопроводом TANAP.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом у Києві.
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Для нас важливі питання диверсифікації джерел енергопостачання. Ми обговорили можливість транспортування каспійського газу газогоном TANAP через відповідні конектори до України,
– заявив Зеленський.
Що відомо про газопровід TANAP?Газопровід з Азербайджану через Туреччину до Європи. Загальна протяжність TANAP становить 1850 км.
Діє з червня 2018 року. Призначений для транспортування газу другої стадії розробки родовища Шах-Деніз.
Первісна пропускна здатність трубопроводу TANAP, як очікується, складе 16 мільярдів кубометрів газу в рік. З них 6 мільярдів кубометрів азербайджанського газу постачатиметься до Туреччини, а ще 10 мільярдів – далі до Європи.
Карта газопроводу TANAP
Напередодні стало відомо, що російський "Газпром" поставив "Турецьким потоком" перший мільярд кубометрів газу в обхід України.