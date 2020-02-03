17:57
3 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ

      Імпорт каспійського газу до України: про що домовились Україна і Туреччина

      491 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган / president.gov.ua

      Україна зацікавлена у можливості імпорту азербайджанського газу, що проходить через територію Туреччини газопроводом TANAP.

      Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом у Києві.

      До теми: Болгарія замінить російський газ на азербайджанський та американський

      Для нас важливі питання диверсифікації джерел енергопостачання. Ми обговорили можливість транспортування каспійського газу газогоном TANAP через відповідні конектори до України,
      – заявив Зеленський.

      Що відомо про газопровід TANAP?Газопровід з Азербайджану через Туреччину до Європи. Загальна протяжність TANAP становить 1850 км.

      Діє з червня 2018 року. Призначений для транспортування газу другої стадії розробки родовища Шах-Деніз.

      Первісна пропускна здатність трубопроводу TANAP, як очікується, складе 16 мільярдів кубометрів газу в рік. З них 6 мільярдів кубометрів азербайджанського газу постачатиметься до Туреччини, а ще 10 мільярдів – далі до Європи.


      Карта газопроводу TANAP

      Напередодні стало відомо, що російський "Газпром" поставив "Турецьким потоком" перший мільярд кубометрів газу в обхід України.

      Авіакатастрофа МАУ: Іран припинив ділитися доказами з Україною після злиття запису пілота
      сьогодні
      20564
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини Азербайджану Новини Туреччини Газ Турецький потік Реджеп Ердоган
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:22 Як змінився рівень довіри до Зеленського: інфографіка
      Анастасія Зазуляк 2561
      сьогодні , 17:00 Коронавірус – випробування для світу
      Світлана Заліщук 279
      28 січня , 11:20 Який принтер обрати для малого бізнесу: реальні історії підприємців
      Єва Шварц 3568
      30 січня , 10:00 Чому не варто лікувати геморой народними методами та які наслідки це може мати
      1891
      сьогодні , 15:00 Ящики Пандори: як змусити Іран та РФ пролити світло на чорні скриньки збитого літака
      Андрій Воропаєв 496
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук