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      Зеленский полетит в Ватикан, где встретится с Папой Римским Франциском

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      Зеленский встретится с Папой Франциском / колаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 февраля, посетит Ватикан. Там у главы государства должна состояться встреча с Папой Римским Франциском.

      Впрочем официальный прием у главы Ватикана будет не единственной встречей во время визита Владимира Зеленского, сообщает Офис Президента Украины.

      К слову: Встреча Эрдогана и Зеленского: что обсуждали и о чем договорились

      Согласно программе визита, президент также проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

      Предыдущие встречи президентов Украины и глав Ватикана

      Ранее Папа Римский Франциск уже принимал президента Украины – в 2015 году в Ватикан ездил пятый президент Петр Порошенко.

      Также на аудиенцию к предшественнику Франциска – Бенедикту XVI – ездил и третий президент Украины Виктор Ющенко. Произошло это в 2009 году.

      Зато в 2001 году Папа Иоанн-Павел II и сам совершил визит в Украину. Тогда он встречался со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Зарубежные визиты Зеленского Ватикан Офіс Президента Президент Украины Папа Римский Владимир Зеленский
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