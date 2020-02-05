Зеленский полетит в Ватикан, где встретится с Папой Римским Франциском

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 февраля, посетит Ватикан. Там у главы государства должна состояться встреча с Папой Римским Франциском.

Впрочем официальный прием у главы Ватикана будет не единственной встречей во время визита Владимира Зеленского, сообщает Офис Президента Украины.

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Согласно программе визита, президент также проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

Предыдущие встречи президентов Украины и глав Ватикана

Ранее Папа Римский Франциск уже принимал президента Украины – в 2015 году в Ватикан ездил пятый президент Петр Порошенко.

Также на аудиенцию к предшественнику Франциска – Бенедикту XVI – ездил и третий президент Украины Виктор Ющенко. Произошло это в 2009 году.

Зато в 2001 году Папа Иоанн-Павел II и сам совершил визит в Украину. Тогда он встречался со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.