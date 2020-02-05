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      Зеленський полетить до Ватикану, де зустрінеться з Папою Римським Франциском

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      Зеленський зустрінеться з Папою Франциском / колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 лютого, відвідає Ватикан. Там у глави держави має відбутися зустріч з Папою Римським Франциском.

      Втім офіційний прийом у глави Ватикану буде не єдиною зустріччю під час візиту Володимира Зеленського, повідомляє Офіс Президента України.

      До слова: Зустріч Ердогана і Зеленського: що обговорювали і про що домовилися

      Згідно з програмою візиту, президент також проведе зустріч з державним секретарем Святого Престолу П'єтро Пароліном за участю секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.

      Попередні зустрічі президентів України та глав Ватикану

      Раніше Папа Римський Франциск вже приймав президента України – у 2015 році до Ватикану їздив п'ятий президент Петро Порошенко.

      Також на аудієнцію до попередника Франциска – Бенедикта XVI – їздив і третій президент України Віктор Ющенко. Відбулося це у 2009 році.

      Натомість у 2001 році Папа Іван-Павло ІІ і сам здійснив візит в Україну. Тоді він, зокрема, зустрічався з другим президентом України Леонідом Кучмою.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Папа Римський Президент України Офіс Президента Ватикан Закордонні візити Зеленського
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