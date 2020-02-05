Зеленський полетить до Ватикану, де зустрінеться з Папою Римським Франциском

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 лютого, відвідає Ватикан. Там у глави держави має відбутися зустріч з Папою Римським Франциском.

Втім офіційний прийом у глави Ватикану буде не єдиною зустріччю під час візиту Володимира Зеленського, повідомляє Офіс Президента України.

До слова: Зустріч Ердогана і Зеленського: що обговорювали і про що домовилися

Згідно з програмою візиту, президент також проведе зустріч з державним секретарем Святого Престолу П'єтро Пароліном за участю секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.

Попередні зустрічі президентів України та глав Ватикану

Раніше Папа Римський Франциск вже приймав президента України – у 2015 році до Ватикану їздив п'ятий президент Петро Порошенко.

Також на аудієнцію до попередника Франциска – Бенедикта XVI – їздив і третій президент України Віктор Ющенко. Відбулося це у 2009 році.

Натомість у 2001 році Папа Іван-Павло ІІ і сам здійснив візит в Україну. Тоді він, зокрема, зустрічався з другим президентом України Леонідом Кучмою.