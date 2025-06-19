Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Сергея Кислицы в интервью Суспильному.

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Что сказал Кислица о встрече России и Украины в Стамбуле

Сергей Кислица отметил, что то, что в Стамбуле состоялись встречи – это факт. Также фактами является то, что в турецком городе собрались две делегации – одна сформирована распоряжением президента России, другая – распоряжением президента Украины, и то, что стороны пытались представить свои позиции, и, собственно, это сделали.

Но переговоры, по моему мнению, начинаются тогда, когда стороны не просто позиционируют себя относительно тех или иных параметров. А когда они готовы проявлять креативность, или когда у них есть мандат быть engaged – вовлеченными – и обсуждать вопросы. К сожалению, я могу сказать, что мы не увидели этого с российской стороны,

– пояснил украинский дипломат.

Он отметил, что российская сторона в достаточно ультимативной форме представила свою позицию – как на первой встрече, так и на второй. Поэтому, собственно, переговоров не было.

"Возьмем хотя бы тот пример со "знаменитым" – меморандумом. Мы просили, чтобы российская сторона предоставила нам его заранее – чтобы, собственно, во время второго Стамбула и состоялись переговоры. Вместо этого она категорически отказалась от этого – документ передали уже во время пленарного заседания", – сказал Кислица.

По словам первого заместителя министра иностранных дел сразу после этого российская сторона сказала: "Ну, вам нужен, наверное, время для того, чтобы его изучить", что, по сути, было ссылкой, что, мол, – "сегодня мы об этом разговаривать даже не будем".

Кислица отметил, что в СМИ появилась одна из причин, почему российская сторона якобы не предоставила меморандум заранее – мол, его могли бы "слить журналисты", что привело бы к политизации процесса вместо экспертной работы.

В то же время, по его словам, ситуация в Стамбуле развивалась иначе: еще до того, как украинская делегация успела вернуться домой, сами россияне передали меморандум российским СМИ, после чего началась масштабная информационная кампания вокруг этого документа.