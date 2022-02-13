Об отмене сегодняшней встречи сообщил нардеп Ярослав Железняк. Однако он не назвал новой даты встречи руководителей парламентских фракций с силовиками.

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Рада будет работать с понедельника

Ярослав Железняк заявил, что руководителей фракций просят обеспечить максимальную явку нардепов в понедельник и во вторник. Во вторник, 15 февраля, запланировано заседание парламента.

Нардеп успокоил украинцев и отметил, что никаких секретных заседаний Рады не было и никто не говорил о возможности введения военного положения.

Также Железняк заверил, что нардепы остаются в Киеве.

Массово депутатов во Львов, Тернополь, Варшаву и другие экзотические места никто не вывозит из Киева. Рада работает в стандартном режиме,

– подчеркнул Железняк.

Однако нардеп предположил, что из-за напряженнойситуации парламент может изменить режим работы.

Встреча фракций с силовиками

Руководители фракций парламента должны были собраться на закрытое заседание с силовиками в 16.00 13 февраля.

На встрече должны присутствовать министр обороны, министр внутренних дел, руководитель Службы безопасности, руководство разведок, Национального банка и Министерства финансов. Также депутаты предлагали пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Причиной заседания является угроза России. Однако новой даты и времени заседания пока нет.

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