Об отмене сегодняшней встречи сообщил нардеп Ярослав Железняк. Однако он не назвал новой даты встречи руководителей парламентских фракций с силовиками.
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Рада будет работать с понедельника
Ярослав Железняк заявил, что руководителей фракций просят обеспечить максимальную явку нардепов в понедельник и во вторник. Во вторник, 15 февраля, запланировано заседание парламента.
Нардеп успокоил украинцев и отметил, что никаких секретных заседаний Рады не было и никто не говорил о возможности введения военного положения.
Также Железняк заверил, что нардепы остаются в Киеве.
Массово депутатов во Львов, Тернополь, Варшаву и другие экзотические места никто не вывозит из Киева. Рада работает в стандартном режиме,
– подчеркнул Железняк.
Однако нардеп предположил, что из-за напряженнойситуации парламент может изменить режим работы.
Встреча фракций с силовиками
- Руководители фракций парламента должны были собраться на закрытое заседание с силовиками в 16.00 13 февраля.
- На встрече должны присутствовать министр обороны, министр внутренних дел, руководитель Службы безопасности, руководство разведок, Национального банка и Министерства финансов. Также депутаты предлагали пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля.
- Причиной заседания является угроза России. Однако новой даты и времени заседания пока нет.
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