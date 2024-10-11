О переносе встречи сообщил Пентагон. При этом новую возможную дату – не объявили.

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Представитель Пентагона Патрик Райдер отметил во время брифинга, что заседание контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" запланированное на 12 октября, отложили на неопределенный срок.

"У меня нет новой даты и места, чтобы о них объявить", – добавил он.

Также представитель Пентагона добавил, что коалиции возможностей в рамках группы продолжают работать по предоставлению Украине возможностей как для ее краткосрочной обороны, так и долгосрочной.

Справочно. 25-е заседание контактной группы должно было впервые состояться на уровне лидеров государств. Украина ожидала усиления санкционного давления.

Заметим, что 8 октября Белый Дом сообщил, что президент Соединенных Штатов отменил поездку в Анголу и Германию из-за урагана "Милтон". В Германии американский лидер планировал находиться с 10 по 13 октября. В частности, Байден должен был возглавить заседание контактной группы в формате "Рамштайн".