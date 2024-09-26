Содержание пакета помощи Украине от США на 2,4 миллиарда долларов:

  • боеприпасы и обеспечение для украинских систем ПВО;
  • боеприпасы воздух-земля;
  • беспилотные летательные системы и компоненты для обеспечения украинского производства беспилотников;
  • оборудование для борьбы с БПЛА;
  • беспилотные надводные суда;
  • оборудование безопасной связи;
  • оборудование и материальные средства для поддержки украинского производства боеприпасов;
  • запасные части, техническое обслуживание и поддержка, а также другое вспомогательное оборудование.