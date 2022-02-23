Ахметов приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Он заверил, что будет делать все, чтобы защитить Украину.

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Ахметов не уточнил, на сколько вернулся в Украину

На вопрос журналистов о том, сколько будет находиться в Украине, Ахметов не ответил. Он отметил, что это не так уж и важно, ведь главное, мол, что он здесь делает, а не сколько времени пребывает.

Олигарх подчеркнул, что сейчас Украина находится в опасности. Поэтому он будет делать все, чтобы защитить суверенитет и независимость, а "самое главное – людей".

Поэтому я не останавливаю инвестиции, а продолжаю инвестировать – и это миллиарды долларов в украинскую экономику, в новые рабочие места. От этого выиграет Украина и каждый украинец. Мы готовы помогать. Помогать правительству, городам, где расположен наш бизнес. Людей в беде мы не оставим,

– заверил Ахметов.

Ахметов в аэропорту "Борисполь": видео

Заметим, Пинчук приземлился в аэропорту "Киев". Журналисты сфотографировали олигарха, когда он направлялся к автомобилю.



Виктор Пинчук прилетел в Украину / Фото "Украинская правда"

Что известно о встрече у президента

Из-за российской агрессии на Донбассе 22 февраля президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам. В нем он заявил, что 23 февраля встретится с 50 представителями крупного бизнеса Украины. Фамилий глава государства не уточнил. Впоследствии СМИ заявили, что среди приглашенных бизнесменов есть Ахметов.

Заметим, Зеленский призвал представителей бизнеса оставаться в Украине. Ведь, мол, патриоты не только те, которые воюют за землю с врагом, но и те, что вкладывают в нее деньги. На фоне российской угрозы бизнес должен защищать экономику Украины.

К теме смотрите видеообращение Зеленского к украинцам: