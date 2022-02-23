Ахметов приземлився в київському аеропорту "Бориспіль". Він запевнив, що робитиме все, аби захистити Україну.

Раніше В Ахметова показали фотодоказ, що він з Новинським справді у Маріуполі

Ахметов не уточнив, на скільки повернувся в Україну

На питання журналістів про те, скільки перебуватиме в Україні, Ахметов не відповів. Він зазначив, що це не так вже й важливо, адже головне, мовляв, що він тут робить, а не скільки часу перебуває.

Олігарх наголосив, що зараз Україна перебуває у небезпеці. Тому він робитиме все, щоб захистити суверенітет та незалежність, а "найголовніше – людей".

Тому я не зупиняю інвестиції, а продовжую інвестувати – і це мільярди доларів – в українську економіку, в нові робочі місця. Від цього виграє Україна і кожен українець. Ми готові допомагати. Допомагати уряду, містам, де розташований наш бізнес. Людей у біді ми не залишимо,

– запевнив Ахметов.

Ахметов в аеропорту "Бориспіль": відео

Зауважимо, Пінчук приземлився в аеропорту "Київ". Журналісти сфотографували олігарха, коли він прямував до автомобіля.



Віктор Пінчук прилетів в Україну / Фото "Українська правда"

Що відомо про зустріч у президента

Через російську агресію на Донбасі 22 лютого президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців. У ньому він заявив, що 23 лютого зустрінеться з 50 представниками великого бізнесу України. Прізвищ глава держави не уточнив. Згодом ЗМІ заявили, що серед запрошених бізнесменів є Ахметов.

Зауважимо, Зеленський закликав представників бізнесу залишатися в Україні. Адже, мовляв, патріоти не лише ті, які воюють за землю з ворогом, а й ті, що вкладають у неї гроші. На тлі російської загрози бізнес має захищати економіку України.

До теми дивіться відеозвернення Зеленського до українців: