Фотодоказ у фейсбуці оприлюднила Анна Терехова – речниця Ахметова. Світлину вона супроводила лаконічним дописом: "Маріуполь, 16 лютого".
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Напередодні, 15 лютого, ЗМІ повідомили, що борт Ахметова вилетів з Парижа й приземлився у Запоріжжі. Олігарх обіцяв повернутися до 16 лютого.
Зеленський звернувся до олігархів
- Володимир Зеленський 14 лютого звернувся до олігархів. Президент закликав представників великого бізнесу повернутися в Україну.
- Український лідер наголосив, що свої статки вони отримали завдяки Україні, тому наразі мають бути з народом.
- Зеленський наголосив: сила олігархів не у грошах, літаках, а в громадянській позиції. За словами президента, наразі українці побачать і зрозуміють, для кого Україна є батьківщиною, а для кого – майданчиком для грошей.
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