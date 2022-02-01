Це призвело до великих збитків у Держбюджеті. Про це 24 каналу повідомили у пресслужбі СБУ.

Важливо Силовики прийшли з обшуками на підприємства Ахметова

Є ухвала суду на обшуки

Аби слідство могло встановити усі факти, отримали дозвіл на огляди родовищ, складів та виробничих потужностей, а також на проведення обшуків адміністративних будівель. Їх проводили на підставі ухвали Печерського районного суду Києва.

Співробітників СБУ залучили через доручення Офісу генпрокурора. Кримінальну справу відкрили за статтею про ухиляння від сплати податків.

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