Слова поддержки выразили Олег Дунда, Даниил Гетманцев, Евгения Кравчук, Павел Фролов.

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Народные депутаты записали специальное поздравление

Они поблагодарили украинских воинов за мужество в борьбе с Россией.

Мы на своей земле, у себя дома. Мы выстоим. Слава Украине! Слава ВСУ!,

– сказала Евгения Кравчук.

Павел Фролов добавил, что как мы встретили весну, так и встретим победу

Обращение народных избранников: смотрите видео

Полный текст публикации

Наши герои, наши воины! Спасибо вам за мужество в борьбе с россией. Поздравления от народных депутатов! Мы в Украине! Мы вместе!