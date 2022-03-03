Слова поддержки выразили Олег Дунда, Даниил Гетманцев, Евгения Кравчук, Павел Фролов.
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Народные депутаты записали специальное поздравление
Они поблагодарили украинских воинов за мужество в борьбе с Россией.
Мы на своей земле, у себя дома. Мы выстоим. Слава Украине! Слава ВСУ!,
– сказала Евгения Кравчук.
Павел Фролов добавил, что как мы встретили весну, так и встретим победу
Обращение народных избранников: смотрите видео
Полный текст публикации
Наши герои, наши воины! Спасибо вам за мужество в борьбе с россией. Поздравления от народных депутатов! Мы в Украине! Мы вместе!
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