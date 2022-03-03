Слова підтримки висловили Олег Дунда, Данило Гетманцев, Євгенія Кравчук, Павло Фролов.

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Народні депутати записали спеціальне вітання

Вони подякували українським воїнам за мужність у боротьбі з Росією.

Ми на своїй землі, в себе вдома. Ми вистоїмо. Слава Україні! Слава ЗСУ!,

– сказала Євгенія Кравчук.

Павло Фролов додав, що як ми зустріли весну, так і перемогу зустрінемо

Звернення народних обранців: дивіться відео

Повний текст публікації

Наші герої, наші воїни! Дякуємо вам за мужність у боротьбі з расєєю.Вітання від народних депутатів! Ми в Україні! Ми разом!

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