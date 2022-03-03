Слова підтримки висловили Олег Дунда, Данило Гетманцев, Євгенія Кравчук, Павло Фролов.
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Народні депутати записали спеціальне вітання
Вони подякували українським воїнам за мужність у боротьбі з Росією.
Ми на своїй землі, в себе вдома. Ми вистоїмо. Слава Україні! Слава ЗСУ!,
– сказала Євгенія Кравчук.
Павло Фролов додав, що як ми зустріли весну, так і перемогу зустрінемо
Звернення народних обранців: дивіться відео
Повний текст публікації
Наші герої, наші воїни! Дякуємо вам за мужність у боротьбі з расєєю.Вітання від народних депутатів! Ми в Україні! Ми разом!
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