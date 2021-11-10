Есть система, по которой определяют, рекомендовать ли определенное лицо к вступлению в партию. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.
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"Не так просто вступить в партию "Слуга народа". Это, пожалуй, правильно", – сказал Корниенко.
По его словам, есть много людей, которые хотят вступить в партию, имея собственную выгоду.
Опыты предыдущей власти показали, что есть всегда много желающих использовать в своих интересах даже партбилет. Мы не хотели бы, чтобы так было,
– отметил Корниенко.
"Идейные" люди в партии
Он также рассказал, что есть люди, которые идейно со "Слугой народа" с первого тура президентских выборов. Они были либо волонтерами команды, либо членами комиссий еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.
"Многие из них на самом деле стали депутатами местных советов у себя на местах, этот процесс состоялся несмотря на то, что была разная критика", – подытожил Корниенко.
Интервью с Александром Корниенко на 24 канале: смотрите видео