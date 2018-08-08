Вступительная кампания 2018: первые результаты

От 7 августа ВУЗ Украины обнародуют рейтинговые списки. Известно, что на бюджет поступило почти 59 тысяч абитуриентов. Кстати, немало бюджетных мест осталось вакантными.

Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала.

Читайте также: Топ-10 специальностей 2018 года по версии абитуриентов

Киево-Могилянская академия – один из самых престижных вузов Украины, но здесь есть свободные места на бюджете. А все потому, что студенты, которые поступили на бюджет, поехали учиться за границу.



Сегодня последний день, когда контрактники могут вступить в Киево-Могилянскую академию. Однако они должны искать деньги за обучение или искать другой ВУЗ.



Те места, которые абитуриенты забрали с собой за границу, теперь отправятся отсюда в Министерство образования Украины, где там их будут распределять по вузам и бюджетниками станут льготники. Кстати, первая категория льготников – дети погибших защитников Украины. Распределение будет происходить до 18 августа. Те, кто не согласен с приемной комиссией, могут подать апелляцию.