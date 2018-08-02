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Топ-10 специальностей 2018 года по версии абитуриентов

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В электронных кабинетах поступающих начала появляться информация о зачислении. Уже почти 60 тысяч абитуриентов получили рекомендации на бюджетные места.

Об этом сообщают в министерстве образования. Те, кто получил рекомендацию, должны до 6 августа включительно подать оригиналы документов в вузы.

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Это – ТОП-10 специальностей, которые в этом году пригляделись абитуриентам.

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ТОП-10 специальностей 2018 года по версии абитуриентов

Частично их можно сопоставить и с нынешним госзаказом. Больше всего мест страна проспонсирует по специальности "среднее образование" – почти 7500. То есть шанс учиться бесплатно есть едва ли не у каждого шестого абитуриента.

В этом списке и филология, которая на первом месте среди абитуриентов. Однако там шансов учиться бесплатно меньше – лишь каждое 34 заявление получит положительный результат. Также государство не пожалело денег на медицинскую и инженерные специальности, компьютерные науки и компьютерную инженерию, правоведение и правоохранительную деятельность.

В этом году украинские школы закончили более 180 тысяч школьников, меньше всего с 1945 года, говорят в Министерстве образования. Поэтому и госзаказ небольшой – 80 тысяч бюджетных мест. По специальностям их распределили по критериям.

Объем государственного заказа по специальностям распределяет Министерство экономического развития на основании нескольких источников: их собственные прогнозы развития, информация Государственной службы занятости о состоянии рынка труда, информация высших учебных заведений об их возможности подготовки тех или иных специалистов,
– отметил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

По-прежнему популярны среди выпускников право, менеджмент и филология. А вот инженерные специальности абитуриенты традиционно выбирают реже. Например, в прошлом году, в популярном техническом вузе страны, Киевском политехническом институте имени Сикорского, почти на всех специальностях был недобор.

ТОП-10 специальностей по объему госзаказа

"Подтягивали мы почти на все специальности, даже на самые рейтинговые, потому что некоторые люди, например, поехали учиться в Польшу. Они вступили к нам, и еще параллельно куда-то. И их места конечно остались незаполненными, поэтому почти на всех специальностях один-два человека" , – отметила представительница приемной комиссии КПИ им. Игоря Сикорского Радмила Сегол.

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О рынке труда Екатерина Криворученко знает все, ведь работает в одном из крупнейших рекрутинговых порталов. Рассказывает, легче сейчас найти работу специалиста в IT, аграрной и медицинской сферах. Ищут и квалифицированных юристов. Есть немало вакансий бухгалтеров и инженеров. По прогнозам, в течение 5-10 лет на эти специальности будет спрос. То есть, государственный заказ в этом году более-менее можно сопоставить с потребностями рынка. Еще одна перспективная сфера – образование. Только за последний год только через компанию Екатерины прошло не менее полутысячи объявлений. Их, убеждает, будет еще больше.

Государственные заказы, если они в рамках определенных программ и рассчитаны не на один год, в них есть смысл. Если мы говорим о новой школе украинской, то там нужны и новые учителя,
– подчеркнула эксперт рынка труда Екатерина Криворученко.

Также она добавила, если раньше считали, что после окончания вуза полученные знания были актуальны до года, то сейчас срок сокращается. Поэтому больше всего шансов найти работу имеет тот, кто готов учиться всегда.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины студенты Министерство образования и науки Украины Образование
Источник: 24 канал
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