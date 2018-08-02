В електронних кабінетах вступників почала з'являтися інформація про зарахування. Уже майже 60 тисяч абітурієнтів отримали рекомендації на бюджетні місця.

Про це повідомляють у міністерстві освіти. Ті, хто отримав рекомендацію, мають до 6 серпня включно подати оригінали документів до вишів.

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Це – ТОП-10 спеціальностей, які цьогоріч пригледілись абітурієнтам.



ТОП-10 спеціальностей 2018 року за версією абітурієнтів

Частково їх можна зіставити і з цьогорічним держзамовленням. Найбільше місць країна проспонсорує за спеціальністю "середня освіта" – майже 7,5 тисяч. Тобто шанс навчатись безкоштовно ледь не у кожного шостого абітурієнта.

У цьому списку і філологія, яка на першому місці серед вступників. Проте там шансів навчатись безкоштовно менше – лише кожна 34 заява отримає позитивний результат. Також держава не пошкодувала грошей на медичну та інженерні спеціальності, комп'ютерні науки та комп'ютерну інженерію, правознавство та правоохоронну діяльність.

Цього року українські школи закінчили понад 180 тисяч школярів, найменше з 1945 року, кажуть у Міністерстві освіти. Тож і держзамовлення невелике – 80 тисяч бюджетних місць. За спеціальностями їх розподілили за критеріями.

Обсяг державного замовлення за спеціальностями розподіляє Міністерство економічного розвитку на підставі кількох джерел: їх власні прогнози розвитку, інформація Державної служби зайнятості про стан ринку праці, інформація закладів вищої освіти про їхні можливості підготовки тих чи інших фахівців,

– зазначив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Як і раніше популярні серед випускників право, менеджмент та філологія. А от інженерні спеціальності абітурієнти традиційно обирають рідше. Наприклад, минулого року, у найпопулярнішому технічному виші країни, Київському політехнічному інституті імені Сікорського, майже на всіх спеціальностях був недобір.



ТОП-10 спеціальностей за обсягом держзамовлення

"Підтягували ми майже на всі спеціальності, навіть на найрейтинговіші, бо деякі люди, наприклад, поїхали навчатись у Польщу. вони вступили до нас, і ще паралельно кудись. І їхні місяця звісно лишилися незаповненими, тому майже на всіх спеціальностях одна-дві людини", – зазначила представниця приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського Радміла Сегол.

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Про ринок праці Катерина Криворученко знає все, адже працює в одному з найбільших рекрутингових порталів. Розповідає, найлегше зараз знайти роботу спеціаліста в IT, аграрній та медичній сферах. Шукають і кваліфікованих юристів. Є чимало вакансій для бухгалтерів та інженерів. За прогнозами, впродовж 5-10 років на ці спеціальності буде попит. Тобто, державне замовлення цього року більш-менш можна зіставити з потребами ринку. Ще одна перспективна сфера – освіта. Лише за останній рік тільки через компанію Катерини пройшло щонайменше півтисячі оголошень. Їх, переконує, буде ще більше.

Державні замовлення, якщо вони в рамках певних програм і розраховані не на один рік, в них є сенс. Якщо ми говоримо про нову школу українську, то там потрібні і нові вчителі,

– підкреслила експерт ринку праці Катерина Криворученко.

Також вона додала, якщо раніше вважали, що після закінчення вишу отримані знання були актуальні до року, то зараз термін скорочується. Тож найбільше шансів знайти роботу має той, хто готовий вчитися завжди.