Абітурієнти не можуть перевірити результати вступу на бюджет через проблеми в роботі сайту

Абітурієнти почали скаржитись, що не можуть зайти на сайт vstup.osvita.ua, завдяки якому можна переглянути списки на вступ та зайти в особистий електронний кабінет.

Про це повідомляє УНІАН. Читайте також: Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити Найбільше абітурієнти скаржаться через те, що не мають можливості подивитись списки рекомендованих вступників на бюджет. Наприклад, у коментарях на сайті osvita.ua, у Facebook на сторінці Міністерства освіти та науки вступники пишуть, що не можуть зайти на портал vstup.osvita.ua та переглянути інформацію про свій вступ до університету.

Вступники скаржаться на сайт для абітурієнтів



