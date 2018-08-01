19:47
1 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 17°C
  • четвер
    28°C 18°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Попрошайка Кадиров. Блендер від Путіна
Вєсті Кремля
22:15, 31 липня
Вєсті.UA. Акторські таланти Ляшка. Президентський делікатес від Добкіна
Вєсті.UA
20:47, 31 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ

Абітурієнти не можуть перевірити результати вступу на бюджет через проблеми в роботі сайту

442 Читать новость на русском
Абітурієнти не можуть перевірити результати вступу на бюджет через проблеми в роботі сайту
/ Фото з відкритих джерел

Абітурієнти почали скаржитись, що не можуть зайти на сайт vstup.osvita.ua, завдяки якому можна переглянути списки на вступ та зайти в особистий електронний кабінет.

Про це повідомляє УНІАН.

Читайте також: Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити

Найбільше абітурієнти скаржаться через те, що не мають можливості подивитись списки рекомендованих вступників на бюджет.

Наприклад, у коментарях на сайті osvita.ua, у Facebook на сторінці Міністерства освіти та науки вступники пишуть, що не можуть зайти на портал vstup.osvita.ua та переглянути інформацію про свій вступ до університету. 

Вступники скаржаться на сайт для абітурієнтів
Вступники скаржаться на сайт для абітурієнтів

 

Теги: Новини України ЗНО Освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Україна без Криму та Донбасу – це ми, – у Броварах до Дня Незалежності створили резонансу мапу
23 серпня 2017 , 15:13
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Трансфер Зозулі в ПАОК може зірватися через фінансові апетити українця
 3 липня 2016 , 00:03
Рейтинг УЄФА (29 вересня 2017 року): Україна робить ще один ривок завдяки Зорі та Динамо
 29 вересня 2017 , 11:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук