Абітурієнти не можуть перевірити результати вступу на бюджет через проблеми в роботі сайту
Абітурієнти почали скаржитись, що не можуть зайти на сайт vstup.osvita.ua, завдяки якому можна переглянути списки на вступ та зайти в особистий електронний кабінет.
Про це повідомляє УНІАН.
Читайте також: Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити
Найбільше абітурієнти скаржаться через те, що не мають можливості подивитись списки рекомендованих вступників на бюджет.
Наприклад, у коментарях на сайті osvita.ua, у Facebook на сторінці Міністерства освіти та науки вступники пишуть, що не можуть зайти на портал vstup.osvita.ua та переглянути інформацію про свій вступ до університету.
Вступники скаржаться на сайт для абітурієнтів
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Трансфер Зозулі в ПАОК може зірватися через фінансові апетити українця3 липня 2016 , 00:03
Рейтинг УЄФА (29 вересня 2017 року): Україна робить ще один ривок завдяки Зорі та Динамо29 вересня 2017 , 11:00