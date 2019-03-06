Вступительная кампания-2019: для участия в ВНО зарегистрировалось 57% выпускников

За 28 дней от начала регистрации для участия для прохождения ВНО в этом году зарегистрировалось уже 185 535 человек. В процентном соотношении это составляет 57% от ожидаемого количества выпускников школ.

Активнее всего для участия в ВНО регистрируются абитуриенты в Днепропетровской области и в Киеве, а вот меньшев всего зарегистрированных пока в Тернопольской и Винницкой областях.

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Уже традиционно больше всего будущие абитуриенты регистрируются на тестирование по украинскому языку и литературе – 184 409 человек, истории Украины – 122916, математике – 87 002. Четвертый по популярности учебный предмет – английский язык, а пятый – география.

В УЦОКО напоминают: комплекты регистрационных документов учеников для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители образовательных учреждений должны прислать до 18 марта.

Устранить причины отказа в регистрации или внести изменения в персональные данные можно до 25 марта.

Отметим, что в 2019 году основная сессия внешнего независимого тестирования состоится с 21 мая до 13 июня. С 14 июня до 25 июня – объявят результаты ВНО и ГИА. Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня до 12 июля.

Что такое ВНО?​

Внешнее независимое оценивание – это специальный экзамен, который, в частности, составляют абитуриенты для поступления в высшие учебные заведения.



Среди обязательных предметов, экзамены по которым должны сдать выпускники школ: украинский язык и литература, а также история Украины или математика. Также поступающие должны избрать еще один предмет из перечня: биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык или французский язык.



Результаты ВНО будут зачислены выпускникам как результаты государственной итоговой аттестации.