16:04
6 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как россияне едят из мусорников. Зверев – преемник Путина
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 марта
      Вести.UA: Гладковский становится блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:56, 5 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Вступительная кампания-2019: для участия в ВНО зарегистрировалось 57% выпускников

      5 Читати новину українською
      Для участия в ВНО зарегистрировалось 57% выпускников
      Для участия в ВНО зарегистрировалось 57% выпускников / Фото из открытых источников

      За 28 дней от начала регистрации для участия для прохождения ВНО в этом году зарегистрировалось уже 185 535 человек. В процентном соотношении это составляет 57% от ожидаемого количества выпускников школ.

      Активнее всего для участия в ВНО регистрируются абитуриенты в Днепропетровской области и в Киеве, а вот меньшев всего зарегистрированных пока в Тернопольской и Винницкой областях.

      Читайте также: Украинские девятиклассники не будут слагать ВНО в 2019 году

      Уже традиционно больше всего будущие абитуриенты регистрируются на тестирование по украинскому языку и литературе – 184 409 человек, истории Украины – 122916, математике – 87 002. Четвертый по популярности учебный предмет – английский язык, а пятый – география.

      В УЦОКО напоминают: комплекты регистрационных документов учеников для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители образовательных учреждений должны прислать до 18 марта.

      Устранить причины отказа в регистрации или внести изменения в персональные данные можно до 25 марта.

      Отметим, что в 2019 году основная сессия внешнего независимого тестирования состоится с 21 мая до 13 июня. С 14 июня до 25 июня – объявят результаты ВНО и ГИА. Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня до 12 июля.

      Что такое ВНО?​
      Внешнее независимое оценивание – это специальный экзамен, который, в частности, составляют абитуриенты для поступления в высшие учебные заведения.

      Среди обязательных предметов, экзамены по которым должны сдать выпускники школ: украинский язык и литература, а также история Украины или математика. Также поступающие должны избрать еще один предмет из перечня: биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык или французский язык.

      Результаты ВНО будут зачислены выпускникам как результаты государственной итоговой аттестации.

      blog_ava
      Россия может вторгнуться в Украину по трем направлениям, – Генштаб ВСУ
      сегодня
      1843
      Теги: Новости Украины ВНА Дети и несовершеннолетние Министерство образования и науки Украины Образование
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Скасування статті про незаконне збагачення: влада захистила себе перед виборами
      сегодня , 16:00 Скасування статті про незаконне збагачення: влада захистила себе перед виборами
      Віталій Шабунін 6
      Почему Евровидение – зеркало для всей страны
      сегодня , 15:30 Почему Евровидение – зеркало для всей страны
      Павло Казарін 44
      Про військову техніку та місця дислокації терористів
      сегодня , 15:00 Про військову техніку та місця дислокації терористів
      Дмитро Снєгирьов 535
      Книга отзывов и предложений ушла в небытие
      сегодня , 14:30 Книга отзывов и предложений ушла в небытие
      Ірина Поліщук 276
      Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
      сегодня , 14:01 Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
      Ірина Буртик 175
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Народное Вече поддержат в других украинских городах и за рубежом
       8 декабря 2013 , 11:47 33
      Во всем мире прошли флешмобы против Путина
       22 января 2018 , 20:03
      Ренн – Динамо: киевляне полетели во Францию без Беседина, но с Вербичем
       24 октября 2018 , 09:07
      Киевляне массово ездят на полосах для общественного транспорта: видео
       6 декабря 2018 , 17:07
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук