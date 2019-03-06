Вступна кампанія-2019: для участі у ЗНО зареєструвалися 57% цьогорічних випускників

За 28 днів від початку реєстрації для участі для проходження ЗНО у цьому році зареєструвалися вже 185 535 осіб. У відсотковому співвідношенні це становить 57% від очікуваної кількості випускників шкіл.

Найактивніше для участі у ЗНО реєструються абітурієнти на Дніпропетровщині та у Києві, а ось найменше зареєстрованих поки у Тернопільській і Вінницькій областях.

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Вже традиційно найбільше майбутні абітурієнти реєструються на тестування з української мови і літератури – 184 409 осіб, історії України – 122 916, математики – 87 002. Четвертий за популярністю навчальний предмет – англійська мова, а п’ятий – географія.



В УЦОЯО нагадують: комплекти реєстраційних документів учнів для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники освітніх закладів мають надіслати до 18 березня.



Усунути причини відмови в реєстрації або внести зміни до персональних даних можна до 25 березня.



Зазначимо, що у 2019 році основна сесія зовнішнього незалежного тестування відбудеться з 21 травня до 13 червня. Від 14 червня до 25 червня – оголосять результати ЗНО та ДПА. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 12 липня.

Що таке ЗНО? Зовнішнє незалежне оцінювання – це спеціальний іспит, який, зокрема, складають абітурієнти для вступу у вищі навчальні заклади.



Серед обов’язкових предметів, іспити з яких мають скласти випускники шкіл: українська мова і література, а також історія України або математика. Також вступники мають обрати ще один предмет із переліку: біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова або французька мова.



Результати ЗНО будуть зараховані випускникам як результати державної підсумкової атестації.