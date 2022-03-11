Об этом в эфире 24 канала рассказал дипломат и экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Он отметил, что процедуры ускоренного принятия в ЕС не будет, но разгонять из этого измену не стоит.

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"Вступление в ЕС нельзя сделать ускоренным только на основе политики. ЕС – это бюрократическая организация", – сказал Павел Климкин.

По его словам, в Евросоюзе будут действовать бюрократически не на 100%, но в значительной степени. Сейчас нужно, чтобы быстро рассмотрели по ускоренной процедуре заявку Украины в Еврокомиссии и затем определили план.

Я считаю, что это, конечно, не победа, будем честными. Но точно не предательство. Реально начало пути. У нас будет много работы, путь в ЕС – непростой, будут непростые компромиссы для Украины,

– заявил Павел Климкин.

В ЕС не хотят раздражать Путина, – Климкин

То, что Украине говорят, что она уже принадлежит к европейской семье – это просто другая формулировка для европейской перспективы.

"Некоторые лидеры ЕС сейчас снова не хотят раздражать Путина. Вспоминают 2013–2014 годы. Они не хотят, чтобы это было использовано путинским режимом как еще одна эскалация", – отметил дипломат.

Результат саммита – точно не поражение, подчеркнул он. Процесс вступления в Европейский союз может длиться годами, поскольку Украине нужно принимать законодательство ЕС – это более 30 важных секторов.

Климкин об Украине в ЕС: смотрите видео