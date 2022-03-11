Про це в ефірі 24 каналу розповів дипломат та ексглава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін. Він зазначив, що процедури прискореного прийняття у ЄС не буде, але розганяти з цього зраду не варто.
Зверніть увагу Процедури прискореного прийняття звісно не буде І я це казав, не потрібно з цього розганяти зраду
"Вступ до ЄС не можна зробити прискореним лише на основі політики. ЄС – це бюрократична організація", – сказав Павло Клімкін.
За його словами, у Євросоюзі діятимуть бюрократично не на 100%, але значною мірою. Наразі потрібно, щоб швидко розглянули за прискореною процедурою заявку України в Єврокомісії і потім визначили план.
Я вважаю, що це, звісно, не перемога, будемо чесними. Але точно не зрада. Реально початок шляху. У нас буде багато роботи, шлях до ЄС – непростий, будуть непрості компроміси для України,
– заявив Павло Клімкін.
У ЄС не хочуть дратувати Путіна, – Клімкін
Те, що Україні кажуть, що вона вже належить до європейської родини – це просто інше формулювання для європейської перспективи.
"Деякі лідери ЄС зараз знову не хочуть дратувати Путіна. Згадують 2013 – 2014 роки. Вони не хочуть, щоб це було використано путінським режимом як ще одна ескалація", – зазначив дипломат.
Результат саміту – точно не поразка, наголосив він. Процес вступу до Європейського Союзу може тривати роками, оскільки Україні потрібно приймати законодавство ЄС – це понад 30 важливих секторів.
Клімкін про Україну в ЄС: дивіться відео