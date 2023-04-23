Они взяли за основу статью в украинском издании "Фокус" "Студенте, вам повестка. Могут ли в Украине мобилизовать учеников университетов и колледжей". Там действительно говорится, что в обществе продолжаются дискуссии, однако есть детальное объяснение, пишет 24 Канал.
Заметьте НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Что известно о вступлении военнообязанных в вузы
Российские СМИ и анонимные телеграм-каналы распространили новость о том, что вскоре в Украине якобы собираются запретить военнообязанным поступать в университеты "ради выполнения мобилизационного плана",
– объяснили в SPRAVDI.
Журналисты StopFake заметили, что автор вышеупомянутой статьи не написала, что власти Украины серьезно рассматривают подобный вопрос.
Зато в тексте есть комментарии юристов, которые убеждены, что такой сценарий маловероятен. Ведь в таком случае речь идет об ограничении права на образование, гарантированном Конституцией Украины.
Юристы также отмечают, что попытки ограничить военнообязанным право поступать в университеты, вероятно, будет сопровождать вал критики общества и представителей европейского сообщества,
– отметили в StopFake.
Юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский рассказал в вышеупомянутой статье, что для введения таких изменений нужно внести изменения в Конституцию, а вносить их до завершения действия военного положения запрещено. Если же изменения будут внесены, то Конституционный суд может признать их неконституционными.
"То есть даже если будут изменения в законе об образовании или законе о мобилизации, есть все основания, чтобы Конституционный суд признал эти нормы неконституционными. Плюс вал критики общества, представителей европейского сообщества", – объяснил юрист.
Как военнообязанные мужчины могут поступать на учебу
- Военнообязанным мужчинам можно поступать в высшие учебные заведения и колледжи.
- В начале 2023 года начало действовать постановление Кабмина об утверждении порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.
- Согласно ей, военнообязанных будут принимать на работу или обучение только после подтверждения пребывания на учете. То есть человек должен предъявить военный билет.