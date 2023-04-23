Вони взяли за основу статтю в українському виданні "Фокус" "Студенте, вам повістка. Чи можуть в Україні мобілізувати учнів університетів і коледжів". Там справді мовиться, що в суспільстві тривають дискусії, проте є детальне пояснення, пише 24 Канал.

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Що відомо про вступ військовозобов'язаних у виші

Російські ЗМІ та анонімні телеграм-канали поширили новину про те, що незабаром в Україні нібито збираються заборонити військовозобов'язаним вступати до університетів "заради виконання мобілізаційного плану",

– пояснили у SPRAVDI.

Журналісти StopFake зауважили, що авторка вищезгаданої статті не написала, що влада України серйозно розглядає подібне питання.

Натомість у тексті є коментарі юристів, які переконані, що такий сценарій є малоймовірним. Адже у такому випадку мовиться про обмеження права на освіту, яке гарантує Конституція України.

Юристи також наголошують, що спроби обмежити військовозобов'язаним право вступати до університетів, ймовірно, супроводжуватиме вал критики суспільства та представників європейської спільноти,

– відзначили у StopFake.

Юрист ЮФ GRACERS Сергій Савінський розповів у вищезгаданій статті, що для запровадження таких змін, треба внести зміни до Конституції, а вносити їх до завершення дії воєнного стану заборонено. Якщо ж зміни внесуть, то Конституційний суд може визнати їх неконституційними.

"Тобто, навіть якщо будуть зміни в законі про освіту або законі про мобілізацію, є всі підстави, щоб Конституційний суд визнав ці норми неконституційними. Плюс вал критики суспільства, представників європейської спільноти", – пояснив юрист.

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