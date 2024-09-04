Министр иностранных дел подчеркнул, что достаточно политической воли западных лидеров, чтобы Украина получила приглашение уже сегодня. Дипломат отметил, что этот вопрос остается на повестке дня, его постоянно поднимают на переговорах с партнерами, прежде всего с США.

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Еще до начала саммита

В то же время Кулеба отметил, что речь идет не о немедленном вступлении Украины в НАТО, а лишь о приглашении, что станет сигналом политической ясности.

Я четко вижу возможность, чтобы это произошло перед саммитом НАТО в Нидерландах в 2025 году,

– заявил Кулеба.

К слову, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что Украина присоединится к НАТО только в границах 1991 года.

Ранее президент Чехии Петр Павел допустил вступление нашего государства в Альянс с частью оккупированной территории.