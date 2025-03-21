Спикер МИД призвал Венгрию способствовать достижению справедливого мира в Украине и воздержаться от недружественных заявлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Георгия Тихого.

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Реакция МИД на заявление министра Венгрии о "буферной зоне"

Георгий Тихий отметил, Украина никогда не была, не является и не будет никакой "буферной зоной".

Я могу также сказать венгерскому министру, который заявил о "буфере", что если бы Украина, не дай бог, отказалась от борьбы, то Венгрия стала бы "буфером",

– подчеркнул спикер МИД.

Добавил, не в интересах Венгрии становиться каким-то "буфером" между кем-то. МИД Украины призывает помогать, способствовать мирному процессу.

А не прибегать к провокациям, разъединять Европейский Союз и, в частности, делать заявления, которые не дружественные и не соответствуют потенциалу отношений между двумя нашими народами,

– акцентировал Тихий.

Подчеркнул, европейская безопасность является неделимой. Поэтому венгерской стороне тоже надо понимать, что наша безопасность – это и их безопасность.