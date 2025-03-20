Об этом заявил министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока в интервью для Financial Times, передает 24 Канал.

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Что заявил венгерский министр

"Мы не видим безопасности Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость в буферной зоне между Россией и европейскими оборонными структурами, которая отвечает интересам как России, так и Европы", – заявил Янош Бока.

По его словам, после возвращения Дональда Трампа на пост президента США Будапешт начал занимать "более смелую позицию". По мнению венгерского министра, Европейский Союз больше не должен предоставлять Украине военную помощь или средства.

Украина может функционировать как буферная зона только в том случае, если среди глобальных игроков будет консенсус относительно того, что возможно, а что невозможно на территории Украины. В противном случае это будет зона конфликта, а не буферная зона,

– подчеркнул он.

К слову, напомним, что недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал противостоять предложениям Брюсселя относительно поддержки Киева. А также добавил, что Евросоюз якобы полностью изолирован от мировой политики.