Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валентин Гладких, отметив, что в мире достаточно субъектов, которые способны откорректировать позицию премьера Венгрии. Он напомнил, что накануне принятия санкций ЕС в отношении России, Венгрия также выступала против этого, однако в администрации Дональда Трампа повлияла на изменение этой риторики.

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Рычаги влияния на Венгрию

Валентин Гладких предположил, что Китай также имеет серьезное влияние в Венгрии.

Надо понимать, что Орбан занимает не антиукраинскую, а антиевропейскую позицию. То есть сейчас политика Венгрии противоречит тем интересам, которые имеют такие же члены Европейского Союза, как и Венгрия,

– сказал он.

Если большинство лидеров ЕС имеют одно видение развития, а Орбан другое, то им надо как-то согласовать это или двигаться в другом направлении.

Политолог считает, что Европейский Союз найдет способ или как решить недоразумения с премьером Венгрии, или как откорректировать его позицию, чтобы она не стала "камнем преткновения" для украинской евроинтеграции.

Интересно, в Будапеште состоялся массовый митинг, организованный оппозиционной партией Tisza, участники которого требовали отставки премьера Виктора Орбана. Лидер партии Петер Мадьяр объявил о запуске инициативы "Голос нации", которая позволит гражданам выразить свое видение будущего страны. Орбан в ответ обвинил оппозицию в работе на иностранные государства и пообещал бороться с влиянием Запада.