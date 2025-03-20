Про це заявив міністр Угорщини у справах Європейського Союзу Янош Бока в інтерв'ю для Financial Times, передає 24 Канал.

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Що заявив угорський міністр

"Ми не бачимо безпеки Європи в інтеграції України в оборонні системи, але ми бачимо необхідність у буферній зоні між Росією і європейськими оборонними структурами, яка відповідає інтересам як Росії, так і Європи", – заявив Янош Бока.

За його словами, після повернення Дональда Трампа на пост президента США Будапешт почав займати "сміливішу позицію". На думку угорського міністра, Європейський Союз більше не має надавати Україну військову допомогу або кошти.

Україна може функціонувати як буферна зона тільки в тому разі, якщо серед глобальних гравців буде консенсус щодо того, що можливо, а що неможливо на території України. В іншому разі це буде зона конфлікту, а не буферна зона,

– наголосив він.

До слова, нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пообіцяв протистояти пропозиціям Брюсселя стосовно підтримки Києва. А також додав, що Євросоюз нібито повністю ізольований від світової політики.