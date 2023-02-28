То есть объединить между собой страны, ориентированные на либерально-демократический вектор. Речь идет о Соединенных Штатах, Европе, Японии и странах Океании. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Саакян.

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Сможет ли Украина в ближайшее время стать членом ЕС

Однако пока рано говорить, что в ближайшее время Украина станет членом Европейского Союза. В том числе и из-за неготовности стран ЕС принять сейчас наше государство.

Сейчас ЕС и так "прыгнул выше собственного главы" – дали статус кандидата тогда, когда по ряду формальных признаков могли еще не предоставлять его Украине,

– сказал Саакян.

Важно и то, что политика расширения не связана исключительно с формальными критериями принятия государства в Евросоюз. Важную роль играет политическая готовность самого ЕС к расширению.

"Впрочем, формальные критерии являются частью этого успеха. Сейчас Украина авансом "запрыгнула в поезд", которому полностью еще не соответствовала по части признаков", – отметил политолог.

Саакян предположил, сможет ли Украина в ближайшее время стать членом ЕС: смотрите видео

Что делать нашему государству, чтобы ускорить вступление

По его словам, нашему государству важно "подтянуть хвосты", но сделать это достаточно сложно. И если сейчас прямо задавать вопрос о нашем членстве, то нас могут не взять по формальным признакам. В то же время, наши оппоненты и скептики внутри Евросоюза получат усиление своих позиций по этому вопросу.

Стоит внимания Украина де-факто уже в Евросоюзе, так может быть и с НАТО, – политолог

А это в свою очередь может отбросить наше государство обратно. Так что сейчас есть 2 важных пункта, которых должна придерживаться Украина для получения членства в ЕС, а именно:

держать высокий уровень готовности в Евросоюзе и определенный уровень давления со стороны нашего государства для того, чтобы "держать дверь открытой";

огромными шагами двигаться к внедрению европейских стандартов и в выполнении тех обязательств, которые мы берем на себя.

Украина должна как можно быстрее соответствовать этим критериям, чтобы вскочить в это "окно возможностей" и вступить в ЕС быстрее и с меньшими политическими требованиями со стороны наших оппонентов, чем это было в отношении других государств.