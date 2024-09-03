По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, весь переговорный процесс был открыт 25 июня 2024 года. Украина имеет возможность вести переговоры по различным аспектам будущего соглашения о вступлении в ЕС.

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Что известно о переговорах по вступлению Украины в ЕС

Стефанишин отметила, что переговоры по вступлению Украины в ЕС не откладывали в "долгий ящик" и уже с 8 июля текущего года, начались двусторонние встречи по скринингу законодательства.

И уже все двусторонние переговоры по всем направлениям, они вложены в определенный календарь 24 – 25 года,

– отметила Стефанишина.

Вице-премьер заметила, что переговоры открываются кластерами, то есть по 6 – 7 разделов, в соответствии с направлением. Она также отметила, что уже в 2025 году обязательно должны начаться переговоры по кластеру "фундаментальные правила".

"Это блок, без которого невозможно говорить о любых политических решениях. Нам надо быть готовыми юридически стать частью единого рынка и соответствовать политическим критериям верховенства права. Это работа, которая продолжается сейчас и 2025 год может быть отмечен тем, что мы перейдем к этапу уже финализации переговорных позиций по всем разделам", – объяснила Стефанишина.