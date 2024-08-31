Фредериксен настаивает, что Украина должна победить в войне. Об этом она заявила несколько раз, ведь речь идет о победе не только Украины.

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Какое в ЕС видение поддержки Украины в войне

Нет альтернативы тому, чтобы Украина победила в войне. Потому что если побеждает Россия – поражение потерпит не только Украина, но и все мы,

– подчеркнула премьер-министр Дании.

Она также добавила, что в Евросоюзе почти единодушная позиция по поддержке Украины в войне против России.

"Европа никогда не была настолько объединенной, как сейчас... У нас иногда бывают внутренние дискуссии. Но речь идет не о том, что 12 (стран – 24 Канал) за один вариант, 15 – за другой. Нет, речь идет о 26 против одного. То есть одна страна против всей Европы", – отметила Фредериксен.

Впрочем, она не называла страну, которая идет наперекор всему Евросоюзу. Можно предположить, что речь идет о Венгрии.

Она также заявила, что те страны, которые не поддерживают Украину должным образом, им стоит осознать всю опасность ситуации.

К слову, Фредериксен также заявила, что была готова передать Украине F-16 ещё с начала большой войны. Впрочем, долгое время этого не давали сделать многочисленные дискуссии.