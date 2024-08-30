Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу относительно операции "Висла" и заявил, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны. В то же время, чтобы получить такое согласие, нужно соответствовать культурно-политическим стандартам.

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Нужно урегулировать украино-польские отношения

Туск отвечал на вопрос о словах вице-премьер-министра, главы Министерства обороны Владислава Косиняка-Камыша, который заявил, что Украина не будет принята в Европейский Союз, пока Варшава и Киев не решат вопрос Волынской трагедии. Премьер Польши считает, что тот был прав, но "не открыл Америку".

По его словам, ЕС не смогли бы создать без примирения между немцами и французами или немцами и поляками.

Украинцы должны понимать, что вступление в Союз означает вхождение в сферу стандартов, касающихся политической и исторической культуры,

– подчеркнул Туск.

Он пообещал, что будет все четче давать понять, что Киев заинтересован в том, чтобы урегулировать отношения с Варшавой.

Оправдать польские ожидания

Премьер-министр Польши отметил, что он очень хотел бы, чтобы противоречия в украинско-польских отношениях не были алиби для "пророссийских тенденций".

Затем он признал, что негативно оценивает то, что сказал Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Украина все равно должна будет "оправдать польские ожидания с точки зрения не столько захоронения истории, сколько обустройства наших отношений на основе правды об этой истории".

По его словам, нужна эксгумация и достоверная оценка того, что происходило во время и после Второй мировой войны.