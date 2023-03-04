Об этом в эфире 24 Канала рассказала депутат Европарламента, бывшая министерка обороны Литвы Раса Юкнявичене. По ее словам, также следует проводить реформы в самом Евросоюзе.
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"Решения сейчас принимаются единогласно по внешней политике. Например, одно государство против – нет санкций. Поэтому нужно еще уговорить много государств, политиков, чтобы были изменения в процессе ЕС", – подчеркнула депутат.
Следует начинать переговоры уже в этом году
Юкнявичене отметила, что вступление Украины в Евросоюз в 2029 году – это оптимистический сценарий, к которому стремится ее "Европейская народная партия". Теперь главная задача, чтобы переговоры о членстве начались в 2023 году.
Не бывает политического решения, чтобы собрались государства и сказали стране, что она является членом ЕС. Мы не хотим, чтобы этот процесс был слишком длинным, как с государствами западных Балкан. Когда стагнация пришла в этот регион, они уже давно работают над этим, но не все так хорошо получается,
– заметила она.
Депутат Европарламента подчеркнула, что не хочет, чтобы бюрократические процессы по членству Украины в ЕС длились очень долго. Как утверждает бывший министер обороны Литвы, главное – начать переговоры в этом году, но это будет не легко.
"Чтобы начать переговоры в этом году, нужно очень поработать с обеих сторон: с украинской и европейской", – добавила Раса Юкнявичене.
Юкнявичене о вступлении Украины в ЕС: смотрите видео
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