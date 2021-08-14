Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил, что заявления о "развороте Украины к Китаю" являются неправильной стратегией.

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"Не надо шантажировать США и говорить, мол, почему мы не в НАТО", – подчеркнул Чалый.

Война на Донбассе

Главным аргументом в разговорах с США является то, что Украина отказалась от ядерного вооружения. Впрочем, этот аргумент устарел и на него меньше обращают внимание.

Однако сегодня мы платим огромную цену – жизни наших воинов,

– подчеркнул Чалый.

Украина закрывает от России восточный фланг, хотя пока и не является членом Альянса. Подчеркивать нужно это и приводить четкую статистику.

План действий по членству в НАТО

По словам экс-посла, статуса страны, стремящейся в НАТО, недостаточно, требуется наполнение. Речь идет о глубоком оборонном соглашении вместо 3 имеющихся и того, которое готовит Офис президента.

Обратите внимание! Украина еще в 2008 году подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Лишь в 2020 году страна приобрела статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Следующим шагом является получение Плана действий по членству в НАТО.

"Зафиксировать все, что есть сейчас – недостаточно, чтобы усилить Украину в будущем, поэтому о статусах надо говорить", – отметил Чалый.

То, что вступление в НАТО является стратегией Украины, прописано в Конституции. Впрочем, стоит переходить к четким действиям, особенно после атаки Владимира Путина. Участники альянса после начала войны на Донбассе начали опасаться, поскольку не знают, как ситуация будет развиваться.

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"Кто-то смелее из стран НАТО, кто-то предлагает спешить. Поэтому, когда можно продвинуть свою линию, это надо делать", – резюмировал Чалый.

Полное интервью Валерия Чалого смотрите во вторник, 17 августа, на 24 канале. Не пропустите!