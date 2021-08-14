Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною сказав експосол України в США Валерій Чалий. Він зазначив, що заяви про "розворот України до Китаю" є неправильною стратегією.

До теми Наступний етап, який має пройти Україна, – отримання ПДЧ, – Офіс Президента

"Не треба шантажувати США і говорити, мовляв, чому ми не в НАТО", – наголосив Чалий.

Війна на Донбасі

Головним аргументом у розмовах зі США є те, що Україна відмовилася від ядерного озброєння. Втім цей аргумент застарілий і на нього менше звертають увагу.

Однак сьогодні ми платимо величезну ціну – життя наших воїнів,

– акцентував Чалий.

Україна закриває від Росії східний фланг, хоч поки і не є членом Альянсу. Наголошувати потрібно на цьому і наводити чітку статистику.

План дій щодо членства в НАТО

За словами експосла, статусу країни, яка прагне в НАТО, недостатньо, потрібне наповнення. Мовиться про глибоку оборонну угоду замість 3 наявних та тієї, яку готує Офіс Президента.

Зверніть увагу! Україна ще 2008 року подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. Лише 2020 року країна набула статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Наступним кроком є отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

"Зафіксувати все, що є зараз – недостатньо, щоб підсилити Україну у майбутньому, тому про статуси треба говорити", – зазначив Чалий.

Те, що вступ до НАТО є стратегією України, прописано в Конституції. Втім варто переходити до чітких дій, особливо після атаки Володимира Путіна. Учасники Альянсу після початку війни на Донбасі почали побоюватися, оскільки не знають, як ситуація розвиватиметься.

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"Хтось сміливіший із країн НАТО, хтось пропонує поспішати, тому, коли можна просунути свою лінію, це треба робити", – резюмував Чалий.

Повне інтерв'ю Валерія Чалого дивіться у вівторок, 17 серпня, на 24 каналі. Не пропустіть!