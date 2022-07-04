Аргумент о нейтральности отжил свое

В качестве примера они обычно приводили последовательно внеблоковую на тот момент Финляндию и Швецию. Интересно было бы пообщаться с ними сейчас, особенно о финнах и шведах, моментально пересмотревших свою нейтральность, увидев, на какие зверства способна путинская стая.

Не пропустите Отступление от Лисичанска показало, чем Украина отличается от "русского мира"

Соответственно членство в НАТО – единственный формат безопасности, который может позволить рассчитывать на относительно безопасное будущее. Относительно, потому что существование России делает относительным что угодно в этом мире.

Укрощать психопата можно вместе

Но до этого членства нужно как-то просуществовать. Вариант лишь один – модернизировать войско, вооружаться, уничтожать врага, пока мир будет обескровливать его санкциями и другими "спецоперациями", цель которых – отбросить Россию в цивилизационный мезозой, поскольку дипломатия не работает, а сила – единственное, что понимают россияне.

Актуальное Россия переходит к новому этапу в Украине

Мир сейчас – как медицинский консилиум, который решает, как обуздать или усыпить опасного психопата. Чтобы понять количество и уровень привлеченных специалистов, можно просмотреть на состав участников встреч в Рамштайне или состав новой группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины, которая на днях начала работу.

Нас ждут трудные времена. Может быть, не менее тяжелые, чем мы уже пережили. Но мы уж точно не сами, а значит, мы точно победим.

Важное – Путин пытается усадить Украину за стол переговоров именно сейчас: смотрите видео