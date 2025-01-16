Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что на примере США и Израиля могут быть предусмотрены двусторонние гарантии безопасности, но это все равно практически представляет собой НАТО. Потому что как только США вмешиваются в события на Ближнем Востоке, то к ним сразу присоединяются Франция, Великобритания, страны Персидского залива в рамках единой программы защиты неба Израиля.

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Россию можно сдерживать ответными действиями

Подоляк объяснил, что будет сдерживать Россию возобновить после вероятных переговоров и подписания мирного соглашения боевые действия. Он очертил 2 пункта:

Как только враг будет атаковать воздушное пространство Украины, то должна быть предусмотрена система закрытого неба и отражение всех его масштабных ракетно-дронных атак;

Если Россия направит любое средство поражения в сторону Украины, одновременно в ответ должно полететь соразмерное количество ракет с дальностью 500, 1000, 1500 километров по специальным объектам на территории России.

"Сегодня ракетные базы, например, в Румынии или Польше могут работать только благодаря тому, что вокруг них создан коллективный Альянс, когда к этим базам приобщаются инструменты из разных стран. Например, Patriot, которые Польша не производит", – озвучил Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что Россия будет понимать только "логистику действий" на случай, если она начнет атаковать территорию Украины. Тогда, по его словам, возникает соответствующий вопрос.

Если есть инструмент, когда все собрались и в целом решают проблему нападения на страну, такой механизм существует, то какой может быть другой механизм действенного ответа в случае нападения России и не только против любой страны, которая входит в Альянс?,

– озвучил Подоляк.

Вступление в НАТО будет предусматривать определенные правила

Когда говорится о НАТО, то, по словам главы советника ОПУ, стоит задуматься, почему Россия, которая является нарушителем международного права, до сих пор имеет неформальное право вето на решение Альянса.

"Например, когда Украина говорит, что хочет быть членом НАТО, а Россия говорит, что она не может быть им, тогда НАТО с этим соглашается. Но есть определенные условия, которые страна должна выполнить, это условия к милитарному компоненту, а все остальное (демократизация) – это немножко другое и не является обязательным требованием для вступления в Альянс", – подчеркнул Подоляк.

НАТО, по словам советника главы ОПУ, это политическая регламентная институция. Если бы Украина была членом Альянса, то для нее, в том числе для ВСУ, предусматривались бы регламентные правила поведения. А это, как заметил Подоляк, как раз для России стало бы гарантией, что Украина и ее армия будут вести себя в пределах определенных правил НАТО.