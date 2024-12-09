Об этом президент Украины сказал журналистам по итогам встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом в Киеве, сообщает 24 Канал.

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Зеленский хочет обсудить с Байденом приглашение в НАТО

Владимир Зеленский отметил, что говорить о приглашении Украины в НАТО с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом сложно, ведь он еще не в Белом доме и у него нет всех соответствующих юридических прав.

Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас является действующим президентом Соединенных Штатов и от его позиции многое зависит,

– объяснил украинский лидер.

Он также поблагодарил США за последний пакет помощи Украине. Президент отметил, что это серьезная поддержка для нашего государства, которая является очень важной.

В то же время Зеленский отметил, что важно понимать, какими будут гарантии безопасности для Украины, пока наше государство не станет членом НАТО.

"И скажу вам откровенно, мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля (Макрона – 24 Канал). Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые бы гарантировали нам безопасность, пока Украина не в НАТО? Но мы должны иметь к этому четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО", – добавил Зеленский.

Что сказал президент о встрече с Трампом и Макроном

Владимир Зеленский также поблагодарил французскую сторону за трехстороннюю встречу в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом.

Безусловно, очень важное общение постоянное, на постоянной основе с американской стороной. Безусловно, для нас важно общаться и разрабатывать будущие шаги вместе с европейской позицией. И здесь я согласен полностью с господином Мерцом, для нас важно, потому что Украина должна гарантии безопасности иметь в будущем,

– сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, говорится не только о НАТО, но и об экономической, геополитической безопасности Украины и тому подобное.

Кроме того, глава государства отметил, что говорил с Макроном и Трампом, что Украина более чем кто-либо в мире хочет окончания войны и, безусловно, дипломатическое окончание войны сохранит больше жизней. Но он указал и президенту Макрону, и президенту Трампу, что Путин, в свою очередь, не хочет окончания этого конфликта.

"Поэтому его надо заставить. Заставить можно, только если Украина сильная. Это сильная на поле боя, это сильная армия, это пакет оружия и тому подобное. Это дальнобойные системы, безусловно, и ATACMS, Taurus, Storm Shadow... Это нам очень-очень сильно нужно и да, исключительно для военных целей. Мы это подчеркиваем, а кроме этого – гарантии безопасности", – объяснил президент Украины.

В конце концов президент отметил, что сейчас Украина действительно не может быть в НАТО, но приглашение в Альянс может быть. А до этого нашему государству нужны гарантии безопасности, о чем Зеленский и говорил с Трампом и Макроном.