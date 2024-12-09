Про це президент України сказав журналістам за підсумками зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський хоче обговорити з Байденом запрошення в НАТО

Володимир Зеленський зазначив, що говорити про запрошення України в НАТО з новообраним президентом США Дональдом Трампом ще складно, адже він ще не в Білому домі та в нього немає всіх відповідних юридичних прав.

Я збираюся, до речі, подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість, поговорити зі мною і порушити саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є чинним президентом Сполучених Штатів і від його позиції багато залежить,

– пояснив український лідер.

Він також подякував США за останній пакет допомоги Україні. Президент відзначив, що це серйозна підтримка для нашої держави, яка є дуже важливою.

Водночас Зеленський наголосив, що важливо розуміти, якими будуть гарантії безпеки для України, поки наша держава не стане членом НАТО.

"І скажу вам відверто, ми можемо подумати та попрацювати над позицією Еммануеля (Макрона – 24 Канал). Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО? Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС, і коли Україна буде в НАТО", – додав він.

Що сказав президент про зустріч з Трампом і Макроном

Володимир Зеленський також подякував французькій стороні за тристоронню зустріч у Парижі із президентом Франції Еммануелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом.

Безумовно, дуже важливе спілкування постійне, на постійній основі з американською стороною. Безумовно, для нас важливо спілкуватися і розробляти майбутні кроки разом з європейською позицією. І тут я погоджуюся повністю з паном Мерцом, для нас важливо, бо Україна повинна гарантії безпеки мати у майбутньому,

– сказав Зеленський.

За словами українського лідера, мовиться не лише про НАТО, а й про економічну безпеку України, геополітичну тощо.

Окрім того, глава держави наголосив, що говорив з Макроном та Трампом про те, що Україна більш ніж хтось у світі хоче закінчення війни, і, безумовно, дипломатичне закінчення війни принесе більше збереження життів. Але він наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампу, що Путін, своєю чергою, не хоче закінчення цього конфлікту.

"Тому його треба примусити. Примусити можна тільки, якщо Україна сильна. Це сильна на полі бою, це сильна армія, це пакет зброї тощо. Це далекобійні системи, безумовно, і ATACMS, Taurus, Storm Shadow… Це нам дуже-дуже сильно потрібно і так, виключно для військових цілей. Ми це підкреслюємо, а окрім цього – гарантії безпеки", – пояснив президент України.

Зрештою він зазначив, що зараз Україна дійсно не може бути в НАТО, але запрошення до Альянсу може бути. А до цього нашій державі треба гарантії безпеки, про що Зеленський і говорив з Трампом та Макроном.