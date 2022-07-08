Об этом президент Украины заявил во время интервью. Он подчеркнул, что наше государство готово обращаться к любой структуре, которая позволит обеспечить мир. Но сейчас единственная такая, которая действительно имеет наибольший вес – НАТО.

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Вступление в НАТО зависит не от Украины

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что одних желаний нашей страны недостаточно. К сожалению, вопрос, касающийся открытых дверей в Альянсе, зависит исключительно от государств-членов НАТО.

Также президент Украины напомнил о том, что он просил о превентивных шагах. Ведь наше государство по факту 8 лет противостоит российской агрессии. Поэтому вступление в НАТО могло бы позволить избежать полномасштабной войны.

Вступление Финляндии и Швеции в Альянс он назвал правильным решением, которое поддерживает Украина. Ведь в нашем государстве прекрасно понимают, что Россия не остановится на достигнутом. А все потому, что у нее нет понимания суверенности.

Зеленский дал интервью каналу CNN: смотрите видео

Весь мир помогает Украине, а мог просто взять в НАТО

Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто протянул руку помощи нашей стране. Кто предоставляет гуманитарку, кто - средства, а кто - оружие. В то же время всего этого не потребовалось бы, если бы в свое время Украина стала членом НАТО.

Решения проще и умнее всегда, чем люди себе представляют. Мол, если Украина будет в НАТО, то Россия нападет. Мы не в Альянсе – россия напала,

– констатировал Зеленский.

Он добавил, что не обижается на Североатлантический союз. Ведь президент прекрасно понимает, что не взять наше государство – общее решение всех входящих в него. В то же время Зеленский понимает, что можно было бы воспользоваться более коротким путем – вступлением Украины в НАТО – вместо долгого, когда всему миру приходится разными методами пытаться остановить войну.

Владимир Зеленский также поблагодарил НАТО за последнее заседание. Напомним, что во время него Альянс принял решение, предусматривающее помощь нашему государству. В то же время, он добавил, что до этого можно было не доводить. Достаточно было бы одного правильного решения.

Для Украины всегда находили причину, почему нам не быть в НАТО. Швецию же и Финляндию сразу приняли. Поэтому еще раз скажу: решение правильное, а в отношении Украины нет. Исторически ошибочное,

– подчеркнул Зеленский.

Между тем экскомандующий НАТО в Европе Филипп Бридлав отметил то, как нанести сокрушительный удар по кремлю . По его мнению, для этого достаточно будет попасть ракетами в Крымский мост. А сделать это позволят ракеты Гарпун, предоставленные Украине международными партнерами.

Причем он подчеркнул, что никто не имеет права осуждать наше государство, если оно решится на такой шаг. Ведь этот объект – справедливая цель. Это может быть хоть и скромной, но возмездием за тысячи убитых граждан, а также разрушенные города и села.

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